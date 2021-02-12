Отдельные антиковидные меры ввели в Гагрском районе

Распоряжением президента Абхазии ограничения по защите населения от новой коронавирусной инфекции ослаблены и продлены до 10 марта.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. И.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19", сообщает пресс-служба администрации.

Распоряжением президента о продлении антиковидных мер деятельность дошкольных учреждений разрешается с 15 февраля. В Гагрском районе детские сады откроются с 1 марта.

Согласно распоряжению главы Гагрского района, прежним остается график работы рынка. До 10 марта районный рынок будет работать три дня в неделю: вторник, четверг, суббота.

Глава района поручил СЭС Гагры усилить контроль за проведением дезинфекции торговых площадей, а также обязать использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Объектам общепита с 15 февраля разрешено оказание услуг на террасах и верандах, с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты. Уже с 22 февраля разрешено оказание услуг общественного питания внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции, наполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

С 15 февраля разрешена деятельность общеобразовательных организаций начального образования для учеников 1-4 классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5-11 классов включительно.

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