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Олег Этлухов награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210212/1031823898/Oleg-Etlukhov-nagrazhden-ordenom-Akhdz-Apsha-II-stepeni.html

Торжественная церемония награждения прошла в Администрации президента. Глава государства поздравил Этлухова с высшей государственной наградой Абхазии и пожелал ему здоровья, счастья и творческих успехов.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Олега Этлухова орденом "Ахьдз-Апша" II степени за заслуги перед Отечеством, сообщает пресс-служба Администрации президента Абхазии.

Орден был вручен за большой вклад в укрепление братских отношений между народами Абхазии и Карачаево-Черкесии, а также за развитие и популяризацию национальной литературы.

"Я получал награды из рук великих абхазов – Владислава Григорьевича Ардзинба и Сергея Васильевича Багапш, для меня чеcть получить из ваших рук столь высокую награду, уважаемый Аслан Георгиевич, спасибо вам за высокую оценку моего скромного труда", - сказал Этлухов на торжественной церемонии награждения.

Олег Этлухов абазинский ученый, писатель, доктор экономических наук, а также известный общественный деятель. Аслан Бжания поздравил Этлухова с высшей государственной наградой Абхазии и пожелал ему здоровья, счастья и творческих успехов.


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