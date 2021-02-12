Олег Этлухов награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени

Торжественная церемония награждения прошла в Администрации президента. Глава государства поздравил Этлухова с высшей государственной наградой Абхазии и пожелал ему здоровья, счастья и творческих успехов.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Олега Этлухова орденом "Ахьдз-Апша" II степени за заслуги перед Отечеством, сообщает пресс-служба Администрации президента Абхазии.

Орден был вручен за большой вклад в укрепление братских отношений между народами Абхазии и Карачаево-Черкесии, а также за развитие и популяризацию национальной литературы.

"Я получал награды из рук великих абхазов – Владислава Григорьевича Ардзинба и Сергея Васильевича Багапш, для меня чеcть получить из ваших рук столь высокую награду, уважаемый Аслан Георгиевич, спасибо вам за высокую оценку моего скромного труда", - сказал Этлухов на торжественной церемонии награждения.

Олег Этлухов абазинский ученый, писатель, доктор экономических наук, а также известный общественный деятель. Аслан Бжания поздравил Этлухова с высшей государственной наградой Абхазии и пожелал ему здоровья, счастья и творческих успехов.