Парку у подножия горы Хатхуа присвоено имя Георгия Дзидзария

Вопрос присвоения имени парку у подножия горы Хатхуа обсуждался на заседании депутатов Сухумского городского Собрания, которое прошло в пятницу 12 февраля.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Парку у подножия горы Хатхуа (Трапеция) присвоено имя Георгия Дзидзария, рассказал Sputnik председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Маршания.

"Предложение о переименовании парка поступило от главы Академии наук Абхазии Зураба Джапуа, он направил письмо в администрацию города, и глава обратился к нам с письмом, чтобы депутаты Собрания рассмотрели этот вопрос. Депутаты единогласно проголосовали за присвоение имени Георгия Дзидзария парку у подножия горы Хатхуа", - сказал Маршания.

Ранее на одном из заседаний Сухумского горсобрания решался вопрос о присвоении парку по улице Воронова имени Тараса Шамба, однако оказалось, что в 2014 году этому парку решением собрания было присвоено имя Георгия Дзидзария.

"В 2014 Сухумским городским собранием было принято решение о присвоении парку по улице Воронова имени Георгия Дзидзария, но администрация города решение так и не исполнила, в реестр парков его не включили, то решение собрания нам пришлось отменить", - сказал Маршания.

Он подчеркнул, что решение о присвоении имени ученого парку у горы Хатхуа согласовано с родственниками Дзидзария, парк расположен у дома, в котором он проживал.

Георгий Дзидзария - выдающийся абхазский историк-кавказовед, педагог и видный общественный деятель, занимает особое место в научно-педагогической и общественно-политической жизни Абхазии.

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