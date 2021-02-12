Район центрального рынка Сухума обесточен из-за возгорания на подстанции

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. На трансформаторной подстанции в районе центрального рынка Сухума произошло возгорание, рассказал Sputnik начальник Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия.

"На подстанции произошло возгорание из-за перегруза, сейчас ведутся работы, я думаю, что большую часть мы сегодня восстановим. Населению мы дадим сегодня свет, но там стоит еще рыночный трансформатор, который питает Центральный рынок Сухума, этот вопрос уже завтра решать будем", - сказал Джинджолия.

Он отметил, что работы будут вестись еще два-три часа и трансформаторная подстанция будет запущена.

Днем 12 февраля из-за отключения высоковольтной линии "Кавкасиони" без электричества остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района. Также с 12:00 до 16:00 без света оставалась половина Сухума из-за ремонтных работ на воздушной линии "Гумиста".