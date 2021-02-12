Назначен глава Государственного таможенного комитета Абхазии

С октября 2019 года должность председателя ГТК Абхазии занимал Гурам Инапшба, освобожденный с поста 10 февраля этого года.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил председателем Государственного таможенного комитета Отара Хеция, сообщает пресс-служба главы государства.

В среду 10 февраля указом президента от должности главы ГТК был освобожден Гурам Инапшба. Временно исполняющим обязанности председателя ГТК Абхазии был назначен первый заместитель председателя Алиас Лабахуа.

Кроме того, указом главы государства полковнику Гураму Инапшба присвоено очередное специальное звание "генерал-майор таможенной службы".

Отар Хеция родился 19 февраля 1965 года в Гагре.

В 1982 году окончил Гагрскую среднюю школу №5, а в 1987 году Харьковский автотранспортный техникум.

С 1984 по 1986 годы проходил службу в рядах Советской Армии. В 1996 году окончил Академию МВД Республики Беларусь.

С 1986 года по август 2010 года был на службе в органах внутренних дел Абхазии на разных должностях, начиная с рядового и младшего начальствующего состава до высшего начальствующего звена, включая исполняющего должность начальника УВД города Сухум.

В 2005 - 2010 годах занимал должность министра внутренних дел Республики Абхазия. 12 августа 2010 года освобожден от обязанностей министра внутренних дел. С августа 2010 года по октябрь 2011 года – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия. С октября 2011 года по октябрь 2014 года - министр внутренних дел Республики Абхазия.