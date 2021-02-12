Две пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском ковид-центре

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 37 человек из 431 протестированного за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Две пациентки с коронавирусной инфекцией скончались в Гудаутской больнице 11 и 12 февраля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Женщина 75 лет умерла 11 февраля, пациентка 74 лет скончалась утром 12 февраля. Основной диагноз пациенток - новая коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 человек, у 67 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12025 человек. 191 летальный случай. Выздоровели 11628 человек.