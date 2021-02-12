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Крупную партию наркотиков изъяли у жительницы Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210212/1031826199/Krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-u-zhitelnitsy-Sukhuma.html

Женщина подозревается в покушении на незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в особо крупном размере. 

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Сухума Милены Якуниной, у которой была изъята крупная партия наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Уголовное дело о сбыте крупнейшей партии наркотиков в Абхазии направлено в суд

Якунину досмотрели и в ручной клади, посылке из курьерской службы доставки, обнаружили среди вещей для ее ребенка, в подошве детской спортивной обуви, три свертка с наркотическим веществом.

Исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД показали, что изъятое вещество - метадон общей массой порядка 35 граммов. 

Как отмечает пресс-служба ведомства, операция по выявлению партии наркотиков проводилась сотрудниками УКОН МВД совместно с СГБ Абхазии.

Правоохранители предварительно досмотрели автомобиль одной из курьерских служб, посылка, предназначенная Якуниной была под контролем силовиков, и при передаче Якунина была задержана.

Суд города Сухум отклонил ходатайство следствия об избрании в отношении Милены Якуниной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела проводит следственный орган службы государственной безопасности Абхазии. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются.


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