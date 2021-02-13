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Питание детей в детском саду

По предписаниям СЭС: как детские сады Абхазии подготовились к открытию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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С 15 февраля 2021 года разрешена деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования для учеников 1 – 4 классов включительно.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии провело встречи с участием руководителей детских садов республики, на которых обговаривались, какие меры предпринимать для организации безопасного нахождения детей в садах, сказала в интервью радио Sputnik главный специалист дошкольного образования ведомства Аида Миная. 

Одно из требований, по словам Миная, сокращение рабочего дня в детских садах. 

"Работа должна быть организована в соответствии с предписаниями главного санитарного врача республики. Предписания предполагают в том числе сокращение рабочего дня. Если раньше детские сады работали десять с половиной часов, то сейчас они будут работать восемь часов", - отметила Миная.

Все детские сады Абхазии готовы к возобновлению работы, подчеркнула специалист.

© Sputnik
Гражданин и начальник: Таркил о возобновлении работы школ и садов

"Всего в республике 40 детских садов. Родители и сами работники детских садов ждали возобновления работы. В дошкольные учреждения ходят около пяти тысяч детей", - отметила она. 

По словам Миная, все дошкольные учреждения обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами, медицинским масками. Миная подчеркнула, что районы республики очень серьезно подошли к вопросу соблюдения мер безопасности.

Главный специалист дошкольного образования также сказала, что согласно установленным правилам, во всех детских садах, начиная с 8:00 и до 10:30, будут проверять состояние здоровья работников - измерять температуру и вносить данные в медицинский журнал.

"Только после этого они имеют право принимать детей. На входе в детские сады будут обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, проверять температуру. Если у ребенка повышенная температура, то он не может оказаться внутри помещения. Если в течение дня ребенок станет чувствовать себя нехорошо, то его отведут в комнату медсестры, где окажут помощь до прихода родителей", - сказала Миная.

3 февраля на расширенном совещании с президентом Абхазии министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что около 100 школ практически готовы к открытию. Распоряжением президента Аслана Бжания с 15 февраля 2021 года разрешена деятельность детских садов и начальной школы с условием допуска к учебному процессу учеников 1 – 4 классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

В пятницу 12 февраля и.о. главы Гагрского района ввел отдельные антиковидные меры, так дошкольные учреждения в Гагрском районе начнут свою работу с 1 марта. 

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (149)

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