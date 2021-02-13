Шамба: открытие ж/д сообщения через Абхазию обсуждали более 10 лет назад

Абхазия выразила готовность участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба в интервью радио Sputnik сказал, что тема о возможном открытии железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Абхазии обсуждалась более десяти лет назад.

"Были серьезные дискуссии на эту тему, но тогда не смогли договориться, потому что грузинская сторона настаивала на том, чтобы участок железной дороги в Абхазии назывался так, как было в советское время – абхазский участок грузинской железной дороги. Абхазская сторона не соглашалась на это", - сказал Сергей Шамба.

В регионе тогда столкнулись интересы больших игроков, часть из которых делала все, чтобы отрезать Россию от Южного Кавказа, говорит глава Совбеза Абхазии.

"Сейчас, когда вопрос встал об открытии железнодорожного сообщения через Северный Кавказ, логично возникло предложение абхазского Парламента. Если говорить о желании развивать мирные инициативы на Кавказе, то, конечно, нужно открывать все коммуникации, нужно общаться и торговать", - заметил Шамба.

Он выразил уверенность в том, что в регионе пора начать мирное сосуществование, залогом этого являются экономические процессы, в которых должны быть задействованы все заинтересованные стороны.

По этому поводу нужно разговаривать с Грузией в том числе, поскольку она сама должна быть заинтересована в открытии железнодорожного сообщения, считает председатель Совбеза республики.

"Но у нас тоже есть разные мнения по этому вопросу, они возникали в тот период, когда шли интенсивные переговоры. Многие с экологической точки зрения были противниками открытия железнодорожного сообщения. Была экономическая составляющая, говорили о том, что железная дорога проходит по самым привлекательным с точки зрения курортного бизнеса территориям", - сказал Сергей Шамба.

Научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с радио Sputnik также отметил ряд препятствий для реализации этого проекта.

"Технические препятствия - это то, что дорога идет почти вплотную к морскому побережью на курортной территории. Насколько я помню, в советское время эта дорога не использовалась для грузового сообщения. Что касается политического препятствия, то Абхазия не граничит с Арменией, и значит, нужно договариваться с Грузией об условиях транзита. Абхазские власти, скорее всего, начнут с Грузией такие переговоры, потому что они означали бы признание независимости республики", - подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, на такие переговоры Грузия вряд ли согласится. Несмотря на то, что всегда можно найти дипломатические развязки, к примеру, соглашение о торговле товарами между Россией и Грузией, но пока этот проект не работает, и перспективы в этом плане не очень оптимистичные, говорит Силаев.

Если Государственная Дума поддержит обращение абхазских коллег, затем нужно, чтобы соответствующее решение приняло правительство России о восстановлении железной дороги.

Депутаты Парламента Абхазии обратились в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

В начале января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — и получить выход к Турции.