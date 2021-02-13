Около 60 гектаров природных пожаров потушено в Очамчырском районе

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района ликвидировали природные пожары в селах Мыку, Лашкиндар и Ачгуара в пятницу 12 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь возгорания составила около 60 гектаров.

Двадцать человек личного состава были задействованы в тушении пожара, который угрожал жилым домам и приусадебным участкам.

Из-за труднодоступности очагов возгорания большую часть пожаров приходилось тушить вручную. Все пожары полностью ликвидированы.

С декабря прошлого года сообщения о новых возгораниях появлялись практически ежедневно. Возникновению очагов способствовала солнечная и теплая для зимы погода. Причины возгораний, которые затронули практически все районы республики, – неосторожное обращение с огнем.

© Foto / МЧС Абхазии Cотрудники ПСЧ по охране Очамчырского района ликвидировали природные пожары в селах Мыку

Учитывая участившиеся случаи возникновения лесных пожаров, МЧС Абхазии решило создать межведомственную рабочую группу по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров в республике. Информация об этом появилась 25 января. Чтобы осуществить эту идею, МЧС планирует обратиться с предложением в Госкомитет по экологии, Госуправлению лесного хозяйства, ГК "Черноморэнерго" и к главам администраций городов и районов.