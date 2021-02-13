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Минздрав Абхазии утвердил санитарно-эпидемиологические требования

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (151)
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С 15 февраля в Абхазии, согласно распоряжению президента, отменяется часть антиковидных мер, введенных ранее.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии утвердило санитарно-эпидемиологические требования для предприятий общепита,  учреждений культуры, образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщает агентство Апсныпресс.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Требования утверждены, в соответствии с пунктом 6 Распоряжения президента от 12 января "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19".

Отдельно обозначены требования для осуществления деятельности учреждений культуры, для предприятий общественного питания, к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

С 15 февраля в Абхазии начинают работу дошкольные организаций и общеобразовательных организации начального образования, кафе, бары, столовые и рестораны могут принимать посетителей на открытых террасах и верандах, возобновляют деятельность театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, но с учетом всех санитарных норм и требований.

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (151)

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