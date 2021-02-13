Еще одна пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 34 человек из 238 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Пациентка 1971 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 человек, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 21, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12059 человек. 192 летальных случая. Выздоровели 11765 человек.