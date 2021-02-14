О любви на языке кино: десять романтических фильмов в День всех влюбленных

В День святого Валентина Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило список десяти фильмов о любви, которые стоит посмотреть каждому романтику. Скажите "да" или "нет" каждому из них.
В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19.
Глава курортного города Пицунда с населением около 4,5 тысяч человек Алхас Шамба дал эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава.
Активный рост стоимости этой криптовалюты начался 8 февраля, после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин.
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