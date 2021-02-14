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О любви на языке кино: десять романтических фильмов в День всех влюбленных

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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57960
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210214/1023157117/vse-o-lyubvi-desyat-romanticheskix-filmov-v-den-vlyublennyx.html

В День святого Валентина Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило список десяти фильмов о любви, которые стоит посмотреть каждому романтику. Скажите "да" или "нет" каждому из них.

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