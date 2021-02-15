На волне событий: радио Sputnik Абхазия исполнилось четыре года

15 февраля 2017 года Sputnik Абхазия запустил радиовещание, которое охватило всю территорию страны. Что предшествовало этому событию, какие интересные и курьезные случаи происходили во время эфиров и что нужно, чтобы привлечь слушателей, читайте в нашем материале.

Перед запуском радио Sputnik Абхазия подготовка ведущих, технической службы, звукорежиссеров, выпускающих редакторов велась девять месяцев.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В эфире радио Sputnik

Выпускающий редактор радио Елена Бекренева хорошо помнит, как проходила сложная, но вместе с тем интересная работа по подготовке к запуску радиоэфира. Сначала, говорит она, в качестве радиоведущих стажировку проходили журналисты Sputnik Абхазия, но уже ближе к запуску пригласили коллег с опытом работы на радио и в телеэфире.

На протяжении девяти месяцев, в условиях, приближенных к реальным, записывали гостей, а программы в виде подкастов публиковали на сайте. Велась разработка проектов. Елену пригласили на должность выпускающего редактора радио, когда все только затевалось.

"Мне повезло немного больше, чем моим коллегам, так как я имела возможность попасть в святая святых Sputnik - меня направили на две недели на стажировку в Москву, где мне предстояло познакомиться в деталях с тем, как устроена внутренняя кухня радио", - говорит она.

Она отмечает, что работа в круглосуточном формате – это совсем другое, нежели формат с часовыми включениями, но тем не менее полезно своими глазами увидеть, как работает крупная редакция, формируется повестка дня и создаются передачи. До прихода в Sputnik Елена Бекренева 12 лет проработала на телевидении.

© Sputnik / Елена Бекренева Елена Бекренева

Со временем штат стал пополняться, и к началу вещания, к февралю, появились ведущие русского и абхазского эфиров, а также звукорежиссеры, продюсер и выпускающие редакторы.

В день выхода в эфир радио Sputnik в Абхазии лежал большой по местным меркам снег, чтобы подготовить первый выпуск, работники радио в экстренном порядке стали обзванивать все службы и оперативно обновляли эфиры.

"Так что заготовки, с которых мы планировали спокойно начать, нам даже не пригодились. Помню, это была запись эфиров, но в реальных условиях - через программу "Djin", с которой ранее никто не был знаком. Писать все нужно было без права на ошибку, времени между эфирами почти не было. Файлы "горячими" попадали в Москву на сервер и сразу выходили в эфир на Абхазию. У звукорежиссеров тряслись руки, но им помогли наши опытные коллеги, которые специально в те дни приехали из Москвы в заснеженную Абхазию", - говорит Бекренева.

Первое время эфиры радио Sputnik выходили в записи, однако записи были приближены к реальным условиям.

"По крайней мере мы к этому должны были стремиться. Особенность такого формата лишь в том, что нет права на ошибку. Если в прямом эфире любая оговорка и ошибка снимает с нас ответственность, то в записи с этим уже сложнее - нужна кропотливая работа с каждым файлом. Да и запись несколько расхолаживает ведущих. За много лет работы я могу с уверенностью сказать, что в прямом эфире ведущие ошибаются реже, прямой эфир концентрирует внимание", - отметила выпускающий редактор.

За время работы радио, наибольшее впечатление на Елену Бекреневу произвела работа во время выборов президента Абхазии, когда в ЦИКе установили передвижную студию, и эфиры выходили с утра до позднего вечера с часовым перерывом.

"За это время успевали лишь заново подготовить программу "Djin", найти новых спикеров и сверстать ближайший эфир. Все приходилось решать онлайн, ориентироваться, что называется, на местности. И тогда, помнится, мы "эфирили" почти без ошибок. Сложный выдался денек", - поделилась она воспоминаниями.

Выход Sputnik на "орбиту"

Сусана Садзба работает ведущей абхазской версии радио, она говорит, что перед первым выходом собирали информацию, которая будет представлена слушателям. Работа эта велась на протяжении нескольких дней, ведущие записывали интервью, которые должны были прозвучать в рамках отведенных 30 минут.

"Нужно было собрать новости, на которые отводится не более двух-трех минут. Если говорить об Абхазском радио, где я работала до прихода в Sputnik, мы не следили за хронометражем новостей, можно было записать и четыре, и пять минут", - говорит ведущая радио.

За первый выпуск все переживали по-особенному, никто не хотел допустить ошибку, поэтому усиленно готовились к эфиру, рассказывает Сусана Садзба.

"В канун выхода первого эфира, выпал снег около 15 сантиметров, движение транспорта практически остановилось. Из офиса мы вышли где-то к половине двенадцатого ночи, несмотря на снег, электричество не выключили, и на следующий день люди впервые услышали наше радио", - заметила Садзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сусана Садзба.

Самое главное в работе было уложиться в отведенное время, поэтому ведущий всегда должен следить за тем, когда завершить беседу. Если он не сможет этого сделать, то эфир можно считать неудачным, к счастью, таких случаев на радио Sputnik не было, подчеркнула она.

"Надо уложиться в отведенное время, так как после абхазского выпуска, сразу начинается русский, поэтому все должны начинать и заканчивать в строго определенное время. Поэтому, изначально было немного тяжело уложиться в хронометраж, но с опытом привыкли. Если в прямом эфире в студии находится гость, то мы его заранее предупреждаем о времени, которое у нас есть, и, если видим, что оно уже заканчивается, то даем ему знать об этом жестами", - сказала Сусана Садзба.

Выпускающий редактор национальной версии сайта Рада Ажиба начинала работать в Sputnik в качестве корреспондента, в том числе она участвовала в подготовке к открытию радио.

"Я начала работать корреспондентом в Sputnik в начале 2016 года, а уже примерно через год началась подготовка к открытию радио. Для всех журналистов портала в то время работа на радио было чем-то новым. Выбрать интересную тему для радиослушателей, спикера, написать подводку, записать интервью - всему этому мы учились на онлайн занятиях с Арменом Гаспаряном и Еленой Юсуповой", - заметила Ажиба.

Ей особенно нравились групповые занятия, когда корреспонденты интервьюировали друг друга.

"За время работы радиоведущей я писала интервью на разные темы, пожалуй, не смогу выделить что-то одно, безусловно, были удачные и не совсем, как темы, так и беседы. Первое время радиопередачи шли в записи, и на сайт выдавались целыми передачами. Так как мы совмещали работу корреспондентов сайта и радиоведущих, позже, когда пошли прямые эфиры, собрался целый коллектив радио, я все меньше и меньше стала работать в студии. Работать на радио было интересно, увлекательно, я благодарна за то, что у меня была такая возможность", - заметила она.

Важен искренний интерес

Лиана Эбжноу на радио Sputnik Абхазия работает уже три с половиной года, до этого она работала только на телевидении. При этом в основе работы как на телевидении, так и на радио лежит один жанр, в котором она работает – жанр интервью.

"Другое дело, что на радио это может быть один короткий комментарий, на телевидении в основном были большие интервью. Если говорить о том времени, когда меня пригласили на радио Sputnik, в тот момент заканчивался проект, который делала на телевидении, и в другом проекте был перерыв, в этот момент мне сказали, что есть место ведущей-редактора на радио Sputnik", - заметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лиана Эбжноу

Приглашение Эбжноу восприняла с некоторым волнением, так как никогда не работала на радио. При этом предложение вызвало у нее интерес, и после стажировки в один месяц Лиана стала ведущей радио.

"Если сравнивать радио и телевидение, то это большая разница. Если на телевидении я делала определенный проект, и он выходил в определенном режиме, скажем раз в неделю, у меня было время подготовиться к теме, даже было время предварительно пообщаться с героем. На радио, конечно, такой возможности нет, мы выходим ежедневно, другое дело, что есть график дежурств, я не работаю каждый день, один день я делаю утренний эфир, а в другой дневной и вечерний", - говорит Эбжноу.

За один эфир ведущая может обсудить несколько тем, поэтому объем работы в сравнении с телевидением больше, и режим работы отличается, так как нужно выходить в прямой эфир. Ведущая радио говорит, что для того, чтобы слушателю было интересно, общаться с гостями нужно искренне.

"Во-первых, нужен искренний интерес к тому, что ты спрашиваешь, и надо спрашивать попроще, то есть не какими-то заумными словами, а спросить просто. На радио я сама тоже учусь разговаривать, ведь это разговор двоих людей. Мы понимаем, что эту работу мы делаем для слушателя, которому тоже должно быть интересно. Ему неважно, как мне было трудно дозвониться, достучаться до спикера, сколько у меня тем в течение дня, он включил радио и хочет услышать разговор на ту или иную тему. Этого никогда нельзя забывать", - отмечает ведущая.

Если ведущий не заинтересован в беседе, не искренен, то слушатели обязательно это поймут.

"Сыграть интерес невозможно, и в общем-то не пытаюсь это делать. Что касается спикеров, они, конечно, самые разные. Есть такие, которым задашь вопрос, и их можно просто слушать, они могут минут 10 отвечать на один вопрос, так не должно быть, потому что мы не должны забывать о слушателе, ему скучно, он хочет знать, куда пропал ведущий. Поэтому надо постоянно подключаться, чтобы не выпасть из эфира и аккуратно перебивать и направлять человека, может быть, выяснять какие-то детали и так далее", - подчеркнула Эбжноу.

Собрание в Sputnik перед открытием радио © Sputnik

Работники Sputnik с Вадимом Красносельским © Sputnik

Сотрудники Sputnik Абхазия в работе © Sputnik

Елена Бекренева и Белла Кварчия © Sputnik

Сотрудники Sputnik Абхазия в работе © Sputnik

Работники Sputnik с Российской актрисой Зоей Бербер © Sputnik

Сотрудники Sputnik с Народным артистом России Сергеем Никоненко © Sputnik

Наала Мукба и Сусана Садзба в студии Sputnik Абхазия © Sputnik

Сотрудники Sputnik Абхазия в работе © Sputnik

Лана Абшилава с гостем Саидой Хаджимба © Sputnik / Лана Абшилава

Сотрудники Sputnik с Лерой Адлейба после победы в "Ты Супер" © Sputnik

Сотрудники Sputnik Абхазия в работе © Sputnik

Сотрудники Sputnik Абхазия в работе © Sputnik 1 / 13 © Sputnik Собрание в Sputnik перед открытием радио

За время работы на радио Sputnik у нее было много интересных людей, от школьника, который впервые попал на московскую елку, до работников культуры и больших политиков.

"У меня были интересные интервью с этнологами, экологами, с людьми культуры, это актеры, певцы. Например, я могу вспомнить, у нас в гостях на радио был известный композитор Евгений Дога, было очень интересное интервью. Из более молодых, это наша победительница проекта "Ты, супер!" Валерия Адлейба, чудесная девочка, юная балерина Кристина Чкотуа, которая учится в Академии русского балета имени Вагановой. Это тоже удивительный ребенок, девочка во время интервью подбирала каждое слово", - подчеркнула она.

Лиана Эбжноу общалась также с правнучкой Максима Горького, и беседа так же стала знаковой за этот период, отмечает ведущая.

"Когда мы, ведущие, разговариваем со спикерами, мы можем многого не знать, и в общем-то не должны все знать и разбираться, но мы обязаны узнать. Поэтому все эти классические журналистские вопросы, которые существуют, которые написаны во всех книжках по теории журналистики, они, конечно, нам в помощь, но если ты ограничиваешься только этими вопросами, то рискуешь получить односложные ответы – да, нет, не знаю, может быть. Поэтому, если хочешь получить хороший развернутый ответ, то поломай голову над интересным вопросом. Это правило также описано в книгах по теории журналистики, и оно действительно работает", - говорит она.

Смешные случаи в эфире

Алхас Манаргия - ведущий абхазской версии радио, на его практике бывали и веселые истории в эфире. Один из них был связан с юбилеем директора института экологии АНА Романа Дбар.

"Днем мы с ним договорились о том, что вечером в прямом эфире я буду ему звонить и поздравлять, он согласился. И вот у нас идет эфир, мы ему набираем, и как человек очень ответственный, он взял трубку, несмотря на то, что он сидел за столом в окружении своих братьев, соседей и весь шум ушел в эфир. Я почувствовал, будто сижу с ними, и мы узнали, что ему подарили золотые часы. Потом он говорит, что ему, наверное, не стоило говорить о таком ценном подарке", - говорит Манаргия.

Другая история также связана с юбилеем, но уже фотографа Ибрагима Чкадуа, который плохо говорит на абхазском.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Манаргия

"Поскольку он плохо говорит на абхазском, мы записали его товарища Инала Хашиг. Утром, в день своего юбилея Ибрагим приходит на сухумский рынок и выбирает клубнику, рядом оказывается главврач Сухумской горбольницы Вячеслав Абухба, который сказал, что слышал о том, что у него день рождения, по радио Sputnik и купил Ибрагиму клубнику в подарок", - рассказал Алхас Манагрия.

Ведущий пожелал всем своим коллегам хороших тем и отметил важность того, чтобы не было дефицита спикеров, которые говорят на абхазском языке.