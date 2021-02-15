Памятную плиту в честь павших воинов-афганцев открыли в Пицунде

По данным Абхазского союза ветеранов Афганистана, в боевых действиях из республики участвовали 140 человек, тринадцать из них погибли.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Памятную плиту в честь павших абхазских воинов в Афганистане открыли в Пицунде в понедельник 15 февраля, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Пицунды Алхас Шамба.

"Эта плита была установлена еще в советские годы, но по просьбе наших горожан мы решили провести ее реконструкцию. Сегодня, в день вывода советских войск из Афганистана, мы открыли реконструированную памятную плиту в честь воинов-интернационалистов из Пицунды, которые погибли в Афганистане. На плите написаны имена трех человек – это Заканбей Мукба, Борис Матренко, Михаил Калинин. Все трое награждены орденом Красной Звезды посмертно", - сказал глава Пицунды.

Он также отметил, что вернувшиеся живыми с войны в Афганистане абхазские бойцы в дальнейшем стали примером для своих однополчан уже в Отечественной войне народа Абхазии. На сегодняшний день в Пицунде остался всего один ветеран той войны – это Герой Абхазии Зураб Папава.

© Sputnik / Саида Жиба Открытие памятной плиты в честь воинов-афганцев в Пицунде

Шамба уточнил, что средства на реконструкцию памятной плиты и благоустройство территории вокруг нее были собраны сотрудниками пицундской администрации, руководства села Лдзаа, представителями города-побратима Пицунды Кингисепа, местными предпринимателями и жителями города.

На открытии присутствовали руководство пицундской администрации, села Лдзаа, ветераны войны в Афганистане из Пицунды и Гудаутского района, ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, представители российского ФСО, общественность.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию Афганистана за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. За десять лет войны погибло свыше 14 тысяч советских солдат. По данным Абхазского союза ветеранов Афганистана, ветеранов войны в Афганистане из республики насчитывается 140 человек. Тринадцать солдат из Абхазии погибли в Афганистане.