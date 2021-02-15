18:31 15 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.31
  • EUR88.98
Поиск

Кристина Озган рассказала подробности ремонта на ВЛ "Ачгуара"

© Foto / Марта Тужба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (349)
410 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0f/1031841985.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210215/1031841821/Kristina-Ozgan-rasskazala-podrobnosti-remonta-na-VL-Achguara.html

Брифинг вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, посвященный итогам рабочей поездки в Москву, прошел в понедельник 15 февраля.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Илана Миквабия. Ремонт воздушной линии "Ачгуара", возможно, начнется в марте, сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристины Озган на брифинге в понедельник.

Озган рассказала, что первая рабочая встреча в рамках ее визита в Москву состоялась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком, с которым активно обсуждался вопрос необходимости проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".

© Sputnik / Владимир Песня
Логуа: ремонт ВЛ "Ачгуара" решит проблему нормального энергоперетока от ИнгурГЭС

"Мы будем проводить ремонт ВЛ "Ачгуара" в период ремонта на ИнгурГЭС, так как это самое удобное время с технической точки зрения. В связи с тем, что необходимо провести определенные организационные мероприятия по корректировке Инвестиционной программы, мы пришли к решению следующего характера: Министерство энергетики России окажет нам поддержку в приобретении материалов на данном этапе, список был сформирован "Черноморэнерго", - сказала Озган.

Она уточнила, что список материалов был предварительно проработан с Российской компанией "Россети", и были определены объемы и параметры номенклатуры материалов.

© Foto / Министерство экономики РА
Озган назвала приблизительные сроки ремонта ВЛ "Ачгуара"

"Соответственно, в рамках достигнутых договоренностей, ожидаем поставку приобретенных материалов в марте, чтобы мы успели в течение полутора месяцев провести все необходимые работы. А мы в спокойном порядке будем проводить все необходимые мероприятия по корректировке Инвестпрограммы, с целью последующей компенсации данного объема средств", - сказала Озган.

Работы по монтажу проводов, замене самых аварийных опор и грозозащите будут проводить работники "Черноморэнерго".

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве 5 февраля.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (349)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет
Первый день в школе: как учебные заведения Абхазии возобновили работу
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться