Кристина Озган рассказала подробности ремонта на ВЛ "Ачгуара"

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Илана Миквабия. Ремонт воздушной линии "Ачгуара", возможно, начнется в марте, сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристины Озган на брифинге в понедельник.

Озган рассказала, что первая рабочая встреча в рамках ее визита в Москву состоялась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком, с которым активно обсуждался вопрос необходимости проведения ремонта на ВЛ "Ачгуара".

"Мы будем проводить ремонт ВЛ "Ачгуара" в период ремонта на ИнгурГЭС, так как это самое удобное время с технической точки зрения. В связи с тем, что необходимо провести определенные организационные мероприятия по корректировке Инвестиционной программы, мы пришли к решению следующего характера: Министерство энергетики России окажет нам поддержку в приобретении материалов на данном этапе, список был сформирован "Черноморэнерго", - сказала Озган.

Она уточнила, что список материалов был предварительно проработан с Российской компанией "Россети", и были определены объемы и параметры номенклатуры материалов.

"Соответственно, в рамках достигнутых договоренностей, ожидаем поставку приобретенных материалов в марте, чтобы мы успели в течение полутора месяцев провести все необходимые работы. А мы в спокойном порядке будем проводить все необходимые мероприятия по корректировке Инвестпрограммы, с целью последующей компенсации данного объема средств", - сказала Озган.

Работы по монтажу проводов, замене самых аварийных опор и грозозащите будут проводить работники "Черноморэнерго".

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве 5 февраля.