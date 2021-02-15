Односельчане экс-министра по налогам и сборам Курмазия пришли к Бжания

В селе Лыхны Гудаутского района в понедельник 15 февраля прошло собрание односельчан бывшего министра по налогам и сборам Абхазии Даура Курмазия в связи со слухами о том, что в отношении него заведено уголовное дело.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Группа односельчан экс-министра по налогам и сборам Абхазии Даура Курмазия пришли в Администрацию президента для встречи с главой государства в понедельник 15 февраля, сообщил Sputnik член cовета старейшин села Лыхны Шурбеи Аджба.

"У нас сегодня в селе было собрание. Люди собрались для того, чтобы поддержать нашего односельчанина Даура Курмазия. Мы возмущены неприятными слухами о нем, и ходят разговоры о том, что на него заведено уголовное дело. Мы знаем, что он ни в чем не виноват, и сейчас мы в Администрации президента, с которым хотим поговорить по этому поводу", - отметил Аджба.

Он уточнил, что к главе государства пришли четыре человека – он сам, а также председатель совета старейшин села Лыхны, верховный жрец Лыхныха (святилище - прим.) и общественный деятель. Также Аджба рассказал, что вместе с ними с президентом встретятся депутаты Парламента Михаил Сангулия и Леонид Чамагуа.

Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия написал заявление об уходе. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Курмазия был освобожден от занимаемой должности 4 февраля.

Указом главы государства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Мераба Логуа.