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Односельчане экс-министра по налогам и сборам Курмазия пришли к Бжания

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В селе Лыхны Гудаутского района в понедельник 15 февраля прошло собрание односельчан бывшего министра по налогам и сборам Абхазии Даура Курмазия в связи со слухами о том, что в отношении него заведено уголовное дело.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Группа односельчан экс-министра по налогам и сборам Абхазии Даура Курмазия пришли в Администрацию президента для встречи с главой государства в понедельник 15 февраля, сообщил Sputnik член cовета старейшин села Лыхны Шурбеи Аджба.

Даур Курмазия на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия освобожден от должности

"У нас сегодня в селе было собрание. Люди собрались для того, чтобы поддержать нашего односельчанина Даура Курмазия. Мы возмущены неприятными слухами о нем, и ходят разговоры о том, что на него заведено уголовное дело. Мы знаем, что он ни в чем не виноват, и сейчас мы в Администрации президента, с которым хотим поговорить по этому поводу", - отметил Аджба.

Он уточнил, что к главе государства пришли четыре человека – он сам, а также председатель совета старейшин села Лыхны, верховный жрец Лыхныха (святилище - прим.) и общественный деятель. Также Аджба рассказал, что вместе с ними с президентом встретятся депутаты Парламента Михаил Сангулия и Леонид Чамагуа.

Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия написал заявление об уходе. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Курмазия был освобожден от занимаемой должности 4 февраля.

Указом главы государства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Мераба Логуа.


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