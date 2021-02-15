Бжания поручил выработать меры для эффективной работы правоохранителей

Аслан Бжания провел заседание рабочей группы, которая занимается разработкой мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, в понедельник 15 февраля.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Аслан Бжания поручил юристам и правоохранителям усилить взаимодействие для выработки предложений по изменению действующих нормативно-правовых актов в целях усовершенствования работы правоохранительной и судебной систем республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Нежелательно, чтобы в нашем Уголовном кодексе были статьи, которые не работают. Тем более, если по этим статьям или по признакам этой статьи в стране совершаются преступления. Зачем нам еще одна халтура в виде неработающей статьи? - сказал Бжания.

Он обратился к научному сообществу с просьбой оказать содействие, дать новую редакцию этих и других неработающих статей.

"Пусть это для кого-то будет казаться радикальным пересмотром, самое главное, чтобы статьи работали, чтобы мы могли преступников привлечь к ответственности. Задача состоит в том, чтобы облегчить работу правоохранительных органов и судебного сообщества. Так будьте добры, облегчите, вносите предложения, чтобы в окончательной редакции все это было принято", - поручил президент комиссии.

Бжания отметил, что необходимо принять организационные, правовые, финансовые, идеологические и иные меры, чтобы выработать меры с учетом накопленного опыта, в том числе и отрицательного.

Члены рабочей группы представили свои предложения по реформированию правоохранительных органов.

В заседании участвовали председатель комиссии, секретарь Совбеза Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации президента Саида Бутба, министр юстиции Анри Барциц, председатель СГБ Роберт Киут, первый замгенпрокурора Дамир Квициния, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Илья Гуния, судья Верховного суда Ада Касландзия, декан юрфака АГУ Сергей Смыр, председатель Нацбанка Беслан Барателия и председатель Контрольной палаты Роберт Аршба.