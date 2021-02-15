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Бжания принял министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева

© Sputnik / Александр Полегенько
В Абхазии
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Бжания и Медоев обсудили вопросы развития абхазо-югоосетинских межгосударственных отношений. Встреча прошла с участием министра иностранных дел Абхазии Даура Кове.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева в понедельник 15 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Екатерина Штукина
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Президент сказал, что отношения между Абхазией и Южной Осетией, зародившиеся много десятилетий назад, без всякого сомнения, будут продолжены и будут развиваться.

"Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит в братской Республике Южная Осетия, сопереживаем, и мы очень гордимся и счастливы когда слышим хорошие новости из Южной Осетии", - отметил Бжания.

Министр иностранных дел Южной Осетии поблагодарил президента Абхазии за прием и передал приглашение президента Анатолия Бибилова посетить Республику Южная Осетия в любое удобное время. Президент Абхазии с благодарностью принял приглашение и заявил, что непременно нанесет визит в братскую Республику Южная Осетия.

В свою очередь Аслан Бжания отметил, что тоже направит своему югоосетинскому коллеге Анатолию Бибилову официальное приглашение посетить Абхазию с официальным визитом.


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