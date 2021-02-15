Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 февраля

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Во вторник 16 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможен дождь со снегом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное , 3- 2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60 - 80%.