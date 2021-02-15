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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210215/1031843419/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-16-fevralya.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Во вторник 16 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможен дождь со снегом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное , 3- 2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60 - 80%.


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