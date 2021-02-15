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В Абхазии выявили 47 новых случаев коронавируса, один человек скончался

© Sputnik / Мурад Оруджев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1177)
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии выросло до 12106. Выздоровели 11765 человек, умерли 193 человека.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 230 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Оперштаб сообщает также о том, что в Сухумской инфекционной больнице 15 февраля скончался пациент 76 лет с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция".

В Гудаутском ковидном госпитале в настоящее время лечатся 74 человек, у 59 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Ткуарчалской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 23, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1177)

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