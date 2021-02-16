МВД Абхазии задержало совершившего восемь лет назад побег

Задержанный совершил побег в 2013 году, был объявлен в розыск и до настоящего времени скрывался от следствия и суда.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Сотрудники управления угрозыска МВД Абхазии совместно с ОВД по Гудаутскому району задержали разыскиваемого по обвинению в совершении побега из-под стражи в 2013 году жителя села Лыхны Дмитрия Барциц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Барциц отбывал наказание в СИЗО МВД за совершение особо тяжкого преступления. 10 июля 2011 года он в кафе "Камелия" в Гагре в результате ссоры нанес ножевые ранения работнику кафе и скрылся с места преступления. Потерпевший от полученных ран скончался.

В ноябре 2011 года Дмитрий Барциц был задержан и в мае 2012 года осужден Верховным судом за убийство к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В сентября 2013 года его этапировали в госпиталь Министерства обороны в поселке Агудзера для оказания медпомощи, откуда он и совершил побег.

17 сентября 2013 года его объявили в розыск, до настоящего времени Барциц скрывался от следствия и суда.

15 февраля 2021 года уголовное дело, возбужденное в отношении Барциц по факту побега из-под стражи, возобновлено к производству. Расследование проводит прокуратура Гулрыпшского района.