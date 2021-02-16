Озган: основной корпус Ткуарчалской ЦРБ практически завершат через две недели

Центральную районную больницу в Ткуарчале начали возводить в рамках Инвестпрограммы. Строительство больницы было начато в 2017 году и должно было завершиться в 2019 году.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Основной корпус Ткуарчалской ЦРБ будет практически завершен через две недели, заявила в ходе инспекции объекта вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Озган вместе с главой администрации Ткуарчалсокого района Исодором Дочия, начальником УКС Тимуром Агрба и главврачом Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия осмотрели строящиеся корпуса больницы во вторник 16 февраля.

По итогам проверки Кристина Озган отметила, что строительство объекта подходит к концу.

"Сейчас объект находится на завершающей стадии, мы ожидаем, что через две недели основной корпус будет практически завершен. Мебель завезена, оборудование тоже частично, уже идет его установка в корпусе поликлиники", - сказала Озган.

Она отметила, что на объекте задействовано около 40 человек. Много работ, по словам Озган, запланировано по благоустройству территории ЦРБ, но из-за погодных условий темпы работы сбавили.

"На объекте задействовано порядка 40 человек, сейчас даны указания немного увеличить количество рабочих по дополнительному корпусу, в целом, на данном этапе, могу сказать, что я удовлетворена результатами", - отметила вице-премьер.

Через две недели Кристина Озган снова посетит объект, чтобы проверить, выполнены ли работы в назначенные сроки.

В августе объект посетил с инспекцией первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Тогда отмечалось, что лимит финансирования строительства будет увеличен, чтобы доработать упущения в первоначальном проекте. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.