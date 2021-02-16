Судебные чтения: уголовное дело против руководства Республиканской больницы

В Сухумском городском суде во вторник 16 февраля состоялось заседание, на котором зачитывались материалы, относящиеся к уголовному делу в отношении главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

О том, как прошло заседание суда, какие доводы приводили защитники и представители Генеральной прокуратуры, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Открывая судебное слушание, председатель суда Екатерина Тыркба напомнила, что на прошлом судебном заседании суду были представлены материалы Генпрокуратуры. После адвокат заместителя главврача Республиканской больницы Георгия Воуба Марина Тания ходатайствовала о том, чтобы зачитать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против руководства больницы, которое впоследствии было отменено, а 9 февраля Генпрокуратура все же завела дело.

Представитель Генпрокуратуры Тамила Бигвава высказала несогласие с тем, чтобы материал об отказе в возбуждении дела был зачитан в рамках судебного заседания.

"Ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в рамках процессуальной проверки, в связи с чем считаем, что нет каких-либо оснований в том, чтобы документ оглашать на заседании", - сказала прокурор.

Однако адвокат настояла на том, что стороне защиты необходимо ознакомиться с постановлением, так как оно не было получено от Генпрокуратуры. Судья поддержала ходатайство.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 июля 2020 года говорится о том, что признаков правонарушений в Республиканской больнице не выявлено. Этот вывод был сделан на основании процессуальной проверки по использованию бюджетных и внебюджетных средств за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

Также в документе отмечается, что 26 мая 2019 года главврач больницы заключил договор аренды нежилого помещения с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа. 19 июня того же года Минздрав Абхазии выдал Цкуа лицензию на осуществление медицинской деятельности. Уже 1 июля 2019 года Республиканская больница и Цкуа заключили договор об оказании безвозмездной помощи.

"После получения лицензии и помещения ИП Цкуа при осуществлении предпринимательской деятельности использовал реагенты, реактивы, расходные материалы, приобретенные за счет средств, поступивших на счет РБ из бюджета Абхазии", - говорится в постановлении.

В своей работе Аслан Цкуа привлекал штатных работников больницы, и проведенная проверка установила, что главврач больницы указал, что в своей деятельности руководствуется законодательством республики, здравоохранения, уставом Республиканской больницы, должностной инструкцией.

Инициаторами заключения договора выступил заместитель главврача Георгий Воуба и Аслан Цкуа, которые объяснили главврачу, что работа будет проводиться по забору биоматериалов для дальнейшего медицинского исследования, сказала Екатерина Тыркба.

"Согласно уставу Республиканской больницы, главврач имеет право вступать в договорные отношения с физическими и юридическими лицами для выполнении указанных целей. В связи с этим он подписал договор с ИП Цкуа", - зачитала она постановление об отказе от возбуждения дела.

Цкуа и Воуба также просили главврача разрешения воспользоваться оборудованием, расходным материалом и врачами лаборантами для забора биоматериалов и дальнейшего исследования.

"На что он в категорической форме ответил отказом, так как расходные материалы и оборудование приобретены за счет государственных средств, и он не уполномочен распоряжаться ими по собственному усмотрению. Главврач также пояснил, что о договоре об оказании услуг ему стало известно после проверки Минфина", - отметила Тыркба.

Затем защита попросила зачитать постановление, которое отменило ранее принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако представитель Генрокуратуры Тамила Бигавава высказалась против оглашения этого документа.

"Если мы огласим материалы дела, то мы открываем тайну нашего расследования, и мы против оглашения данного процессуального документа", - объяснила она. Судья удовлетворила ходатайство защиты.

В постановлении об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что, рассмотрев материалы проверки нецелевого использования средств в Республиканской больнице при осуществлении платных услуг ИП Цкуа, было установлено, что 29 мая 2019 года между главврачом больницы и ИП Цкуа был заключен договор аренды помещения лечебницы.

"Был предоставлен кабинет №8 консультативной поликлиники Республиканской больницы, после чего 19 июня 2019 года Минздрав выдал лицензию ИП Цкуа на осуществление медицинской деятельности. 1 июля 2019 года был заключен договор об оказании безвозмездных услуг, в соответствии с которым главврач больницы Гургулия взял на себя обязательства оказывать на безвозмездной основе лабораторные исследования анализов, биоматериалов, а заказчик должен принять услуги", - зачитала судья.

Далее 26 июля 2019 года главврач предоставил ИП Цкуа лабораторные реагенты на сумму более трехсот тысяч рублей во взаимообразной форме. Другим документом он обязал врача РБ Шакая передать реагенты, расходные материалы для лабораторных исследований на основании акта инвентаризации, сообщила Тыркба.

По устному указанию Гургулия, заведующая аптекой больницы выдала реагенты, реактивы, расходные материалы на сумму 869 тысяч 949 рублей. С 8 августа 2016 года Цкуа приказом замглавврача Воуба был принят в штат больницы и в период своей предпринимательской деятельности был сотрудником больницы.

16 января 2020 года Минздрав Абхазии с целью устранения выявленных нарушений расторг договор об оказании услуг между Республиканской больницей и ИП Цкуа и приостановил лицензию, выданную Аслану Цкуа, говорится в материале дела.

26 июля 2020 года, старший следователь Генпрокуратуры Наур Кирия вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следующее судебное заседание назначено на 19 февраля.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По версии следствия, главный врач больницы заключил незаконный договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа, а заместитель главврача подстрекал к совершению правонарушения.

Генпрокуратура считает, что действия руководства Республиканской больницы привели к растрате 1 262 456 рублей.

От Парламента до суда

15 февраля в Парламенте Абхазии это дело стало поводом к специальному заседанию Комитета по государственной и правовой политике – медики направили письмо в Народное Собрание и на имя президента.

В обращении заявлялось, что 10 февраля прокуратура применила "агрессивные, унижающие и оскорбляющие честь и достоинство, как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества" действия на территории и в здании Республиканской больницы в Сухуме, а также была предпринята попытка задержания Воуба и Гургулия.

Ранее, 11 февраля, Генпрокуратура уже опровергала сообщения о попытке задержания Воуба и Гургулия в здании больницы. Проведению обыска в кабинетах подозреваемых препятствовали родственники Воуба и персонал больницы, поэтому потребовалась поддержка спецподразделения.

Депутат Валерий Агрба утверждал, что правоохранители парализовали работу лечебного учреждения и, по его мнению, в стране есть и другие более резонансные и важные антикоррупционные дела. Генеральный прокурор Адгур Агрба заверил, что расследуются все уголовные дела, но сообщать детали он не вправе.

В тот же день 15 февраля в Сухумском городском суде начались судебные слушания под председательством судьи Екатерины Тыркба. Защитник Теа Чагунава заявила, что постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено незаконно.