Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 февраля

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. В среду 17 февраля в Абхазии будет облачная погода, временами дождь, дождь со снегом, местами снег, возможен туман. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление пониженное, будет расти.
Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.