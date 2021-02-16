Специалистов из России могут привлечь к решению проблемы с оползнем в Ткуарчале

В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без крыши над головой.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган поручила Управлению капитального строительства совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Кристина Озган во вторник 16 февраля посетила село Бедиа ду, где из-за оползня пострадала дорога и две семьи лишились домов. Вместе с главой Ткуарчалского района Исидором Дочия, главой села Бедиа ду Джумбером Харчилава, начальником УКС Тимуром Агрба и руководителем "Берегозащиты" Гурамом Харазия глава Минэка осмотрела аварийный участок дороги.

По словам главы Села Бедиа Джумбера Харчилава ситуация с каждым днем становится хуже.

"Все больше и больше становится оползень, очень плохое положение на этом участке. Люди жалуются, не знают куда идти, надеюсь, что им помогут в ближайшее время", - сказал он.

После осмотра пострадавшей от оползня дороги Озган дала поручение Государственному предприятию "Берегозащита" по подготовке предложений по обеспечению сообщения между селом Бедиа и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка.

"Также геологи должны дать заключение на схему, которую предложит "Берегозащита", и УКС должен будет дать оценку объему работ", - отметила вице-премьер.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.