Еще 39 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12145 человек. 193 летальных случая. Выздоровели 11775 человек.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 39 человек из 308 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, у 56 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 21 пациент с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 23, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациента.