ГАИ Абхазии предупредила автомобилистов о возможном гололеде

Ранее МЧС призвало автовладельцев воздержаться от длительных поездок и быть максимально внимательными на автодорогах.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Госавтоинспекция МВД Абхазии предупредила автомобилистов об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой, об этом сообщается на сайте ведомства.

"На территории Абхазии с 16 по 21 февраля ожидаются ливневые дожди, переходящие в снегопад, температура воздуха по прогнозам опуститься до минусовой отметки. На республиканской трассе возможно образование гололеда", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. В условиях непогоды стоит избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

При этом к осторожности на дороге призывают не только водителей, но и пешеходов.