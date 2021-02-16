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ГАИ Абхазии предупредила автомобилистов о возможном гололеде

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210216/1031851664/GAI-Abkhazii-predupredila-avtomobilistov-o-vozmozhnom-gololede.html

Ранее МЧС призвало автовладельцев воздержаться от длительных поездок и быть максимально внимательными на автодорогах.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Госавтоинспекция МВД Абхазии предупредила автомобилистов об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой, об этом сообщается на сайте ведомства. 

"На территории Абхазии с 16 по 21 февраля ожидаются ливневые дожди, переходящие в снегопад, температура воздуха по прогнозам опуститься до минусовой отметки. На республиканской трассе возможно образование гололеда", - говорится в сообщении. 

Водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. В условиях непогоды стоит избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

При этом к осторожности на дороге призывают не только водителей, но и пешеходов.


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