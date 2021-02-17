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Изменен график работы Сухумского рынка и "Сухумприбора"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (152)
117810
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210217/1031852045/Izmenen-grafik-raboty-Sukhumskogo-rynka-i-Sukhumpribora.html

Действие антиковидных ограничений в работе городских и районных рынков были продлены президентом 10 февраля.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Глава столичной администрации Беслан Эшба подписал распоряжение об установлении с 17 февраля нового графика работы Сухумского городского центрального рынка и государственного вещевого рынка "Торговый комплекс "Сухумприбор". Об этом сообщается на сайте администрации. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухумский рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Понедельник – выходной санитарный день. 

"Торговый комплекс "Сухумприбор" будет работать в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Вторник – выходной санитарный день.

Распоряжение главы администрации устанавливает правила работы для продавцов. Они должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки, иметь индивидуальные санитайзеры с антисептиком для обработки рук.

Пищевые продукты, готовые к употреблению, такие как хлеб и сыр, должны реализовываться в индивидуальной упаковке. 

Санитарно–эпидемиологической станции Сухума поручено ежедневно обрабатывать рынки дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня.

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (152)

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