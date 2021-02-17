Изменен график работы Сухумского рынка и "Сухумприбора"

Действие антиковидных ограничений в работе городских и районных рынков были продлены президентом 10 февраля.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Глава столичной администрации Беслан Эшба подписал распоряжение об установлении с 17 февраля нового графика работы Сухумского городского центрального рынка и государственного вещевого рынка "Торговый комплекс "Сухумприбор". Об этом сообщается на сайте администрации.

Сухумский рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Понедельник – выходной санитарный день.

"Торговый комплекс "Сухумприбор" будет работать в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Вторник – выходной санитарный день.

Распоряжение главы администрации устанавливает правила работы для продавцов. Они должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки, иметь индивидуальные санитайзеры с антисептиком для обработки рук.

Пищевые продукты, готовые к употреблению, такие как хлеб и сыр, должны реализовываться в индивидуальной упаковке.

Санитарно–эпидемиологической станции Сухума поручено ежедневно обрабатывать рынки дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня.