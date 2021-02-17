"Бесценное достояние": новая номинация появилась у премии Искандера

Прием заявок на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера открылся 15 февраля и продлится до 28 марта. В пятом сезоне представлено шесть номинаций премии.

CУХУМ, 17 фев - Sputnik. Новая номинация "Бесценное достояние" появилась у литературной премии имени Искандера. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель жюри Евгений Попов.

"Бесценное достояние" - номинация за прозу, переведенную на русский язык с абхазского и других языков народов России и стран СНГ.

"Решили ввести такую номинацию, потому что она очень важна и для Абхазии, и для России. Потому что связи разорваны, а в Абхазии есть писатели, которые замечательно пишут на абхазском, они должны звучать и на русском. На западе легче переводить с русского, чем с абхазского. У нас, как вы знаете, каждый год действительно участвует в конкурсе какой-нибудь абхазский писатель, пишущий на русском. Но есть ведь и писатели, пишущие на абхазском", - пояснил Евгений Попов.

Ранее в премии было представлено пять номинаций - "Проза", "Поэзия", "Киносценарий и драматургия", "Чегемские высоты" и "Дерево детства".

Прием заявок на международную литературную премию имени Фазиля Искандера начался 15 февраля. По словам председателя жюри, уже поступило несколько заявок на участие.

Евгений Попов подчеркнул, что с каждым годом премия пользуется все большим успехом. Она уже проводится в пятый раз, и если в первом сезоне было мало и рукописей, и книг, то теперь заявки присылают даже уже известные писатели.

"Приходит очень много заявок на конкурс. В прошлом году у нас стали участвовать известные писатели. Одну из номинаций получил мой однофамилец Валерий Попов. Это классик. Друг Бродского, Битова. Посмотрим, что будет в этом году. Надеемся, что и в этом году будет что-то интересное", - добавил Попов.

Прием заявок на участие в литературной премии имени Искандера завершится 28 марта.

В 2021 году во всех номинациях рассматриваются книги и отдельные произведения, напечатанные в журналах, альманахах и коллективных сборниках в 2019 и 2020 годах и в первые два месяца 2021 года.









