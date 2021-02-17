Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет закрыт на четыре дня

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии будет временно закрыт с 20 по 23 февраля, сообщается на сайте Посольства.

Посетителей не будут принимать в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

C 1 февраля в консульском отделе Посольства России в Абхазии была возобновлена выдача заграничных паспортов.

С 11 января 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии не вел прием граждан в связи с введением карантина. С начала пандемии коронавируса консульский отдел неоднократно приостанавливал прием граждан, а во время работы посетителей принимали в ограниченном количестве и исключительно в медицинских масках. Те, у кого были признаки ОРВИ, к приему не допускались.