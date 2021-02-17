Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 февраля

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +5°С.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. В четверг 18 февраля в Абхазии будет облачная погода, снег с дождем, снег, местами туман, к вечеру погода немного прояснится, возможен гололед. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.