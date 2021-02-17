Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 февраля

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. В четверг 18 февраля в Абхазии будет облачная погода, снег с дождем, снег, местами туман, к вечеру погода немного прояснится, возможен гололед. В предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.