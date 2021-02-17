Более 15 тонн мимозы экспортировали из Абхазии с начала февраля

В 2021 году цветочный сезон начался раньше из-за теплой погоды, обычно первые партии мимозы из Абхазии в Россию начинают вывозить в середине февраля.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. С начала февраля из Абхазии в Россию было вывезено 15 тонн 160 килограммов мимозы, рассказала радио Sputnik пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Кристина Гогия.

По словам Гогия, за аналогичный период 2020 года из Абхазии было вывезено всего 473 килограмма мимозы.

"Если проводить сравнительный анализ, то за аналогичный период 2020 года было всего лишь 473 килограмма, а в этом более 15 тонн, видно заметное увеличение экспорта", - сказала Гогия.

Она также напомнила, что от оплаты таможенных платежей освобождаются лица, которые провозят мимозу общим весом не более пяти килограммов. Но если объем вывоза мимозы превышает пять килограммов, то нужно будет оплатить таможенный сбор в размере одного процента от таможенной стоимости товара.

Чтобы вывезти мимозу, нужно получить сертификат в Торгово-промышленной палате, а также сертификат фито-санитарного контроля.

Начальник Госинспекции по карантину растений республики Аркадий Джинджия уточнил, что фито-санитарный сертификат можно получить на границе Абхазии с Россией и что инспекторы на месте осматривают груз.

"Инспекторы тщательно осматривают мимозу при ее вывозе, чтобы не было никаких вредителей и чтобы со стороны Россельхознадзора не было претензий. Если что-то находят, естественно возвращают, но на моей памяти за последние годы такого не было", - подчеркнул он.

Джинджия также рассказал, что стоимость фито-санитарного сертификата за партию мимозы – 300 рублей.

В 2021 году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше, обычно первые партии мимозы из Абхазии в Россию начинают вывозить в середине февраля.

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