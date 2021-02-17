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Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 195

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1180)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 166 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. За все время пандемии коронавируса в Абхазии зафиксировано 195 летальных случаев, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском ковидном центре с 16 февраля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией: мужчина 1939 года рождения и мужчина 1935 года рождения.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, у 53 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Ткуарчалской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 18, в российском военном госпитале в Сухуме - 24 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12618 человек, в эту цифру включены - 449 случаев заболевания подтвержденных в частных лабораториях. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11865 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1180)

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