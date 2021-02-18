Вопрос выборов: почему в Галском районе сложно избирать депутатов

Однако не во всех районах ситуация с проведением выборов однозначная. В Гале вопрос проведения выборов остается открытым из-за затянувшегося процесса паспортизации.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Электорат имеет значение?

Действующий созыв Галского района был сформирован еще в 2011 году. С тех пор новых выборов депутатов не проводили. В 2014 году в абхазском политическом обществе всплыл вопрос незаконной паспортизации жителей Галского района. Этот вопрос стал одной из причин политических событий мая-начала июня 2014 года, приведших к смене власти в республике. В итоге абхазское гражданство жителей Галского района было аннулировано. Началась новая паспортизация.

Но из-за того, что большинство жителей имели грузинское гражданство и мало кто захотел отказаться от него ради абхазского, то процесс паспортизации затянулся. Это стало причиной переноса выборов в районное Собрание еще пять лет назад. В Гале просто-напросто не было электората, потому как по законодательству республики правом голоса обладают только граждане Абхазии.

На сегодняшний день в районе около тысячи человек получили абхазское гражданство. Это при том, что в Гале около 30 тысяч населения. А процесс паспортизации идет с 2016 года.

Отсутствие большого электората может стать причиной очередного переноса выборов в районное Собрание. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал глава района Константин Пилия.

"То есть нет голосующего электората. А правом голосовать обладают только граждане Абхазии. В районе пока этот вопрос не решен. Времени мало, этот вопрос экстренно лоббируется. Я пока не готов ответить, как этот вопрос в районе будет решаться. Рабочая группа по паспортизации продолжает работу, но паспорта выдаются в единичных случаях. Проблема в том, что у многих есть гражданство Грузии, что не дает возможности выдать им паспорта. Говорить о массовой паспортизации не приходится", - объяснил он проблему.

Однако правовед Гиви Габния считает, что выборы в районное Собрание Гала можно проводить даже при электорате в тысячу человек.

"По норме права выборы можно переносить. Но так как около тысячи избирателей имеется, то выборы в принципе можно провести. В законе у нас нет ограничения в количественном плане. Да, когда граждан Абхазии в Галском районе было совсем мало, тогда думали о целесообразности проведения выборов. Но при тысяче избирателяй, думаю, можно проводить выборы", - считает Габния.

По его мнению, даже разбросанность избирателей по всему району не помеха для проведения голосования. Избирательная комиссия может сформировать округи таким образом, чтобы электорат был распределен равномерно.

"Проблемы здесь не вижу. Округи определяет избирательная комиссия. Она будет учитывать и количество избирателей по всему району. Такого не бывает, чтобы в одном округе будет только один избиратель, а в другом 200. Избирательная комиссия будет создавать округа так, чтобы в каждом из них было равное количество избирателей", - отметил Габния.

Еще один вариант - сокращение мандатов в следующем созыве действующими депутатами, что позволит формированию меньшего количества избирательных округов.

"Это все решается на уровне районного Собрания. Вдруг желающих иметь гражданство не будет больше 1000 человек? Ну, насильно мил не будешь, как говорится. Поэтому не всегда же откладывать выборы. Какое бы количество избирателей ни было, выборы могут пройти. Тут действующие депутаты могут сократить количество мандатов на следующий созыв, учитывая количество избирателей по всему району", - подчеркнул правовед.

Однако встает вопрос, насколько с моральной точки зрения правильно, когда тысяча человек будут выбирать депутатов для 30-тысячного населения района.

Омбудсмен Асида Шакрыл отмечает, что право на участие в выборах – основное политическое право, и государство обязано его реализовать.

"Около тысячи человек являются гражданами Абхазии, больше 16 тысяч имеют вид на жительство, и им уже сегодня должно быть обеспечено право избирать и быть избранным. В выборах в местное самоуправление, конечно, должно участвовать местное население. Это орган, который ежедневно участвует в решении проблем и задач в своем районе. Естественно, там должны работать люди, которые живут в этом районе, хорошо знают о своих нуждах и потребностях", - считает Шакрыл.

Паспортизация преткновения

Если даже вопрос с выборами депутатов в Галское районное Собрание решится, все еще актуальной остается проблема паспортизации в районе.

Глава администрации Гала Константин Пилия считает большой проблемой отсутствие абхазских паспортов для многих жителей района, и ее нужно решать не только из-за выборов в органы местного самоуправления.

По его словам, жителям Гала, которым аннулировали внутренние абхазские паспорта, за последние пять лет просто-напросто продлевали заграничные паспорта, чтобы они могли хоть как-то передвигаться. По таким "продленкам" некоторые даже поступили в российские вузы. Глава района считает, что для жителей Гала нужно принять отдельный нормативно-правовой акт, чтобы на законодательном уровне урегулировать этот вопрос.

"И сейчас им снова нужно продлевать загранпаспорта, чтобы они и дальше могли учиться. Но и загранпаспорта в Абхазии выдаются только гражданам республики. Так как они не граждане, каким законным путем можно им выдать загранпаспорта? Наверное, будет какое-то обращение в Парламент, чтобы они приняли нормативный акт конкретно по Галскому району, чтобы район был в особом положении. Этот вопрос надо решать. Нужно помочь детям, чтобы они могли учиться и продолжать учебу. Они не виноваты в этой ситуации", - считает Пилия.

Один из выходов из ситуации, по мнению Пилия, - это письменный отказ от грузинского гражданства для получения абхазского.

Сейчас по поручению президента в администрации Гала готовят список людей, готовых отказаться от других видов гражданства, чтобы получить абхазский паспорт. В этот список попали около 800 этнических абхазов.

"В основном все - самурзаканские абхазы, то есть этнические абхазы с фамилиями Кецбая, Зухбая и так далее. Такой список мы подготовили, он будет направлен в комиссию по гражданству", - добавил Константин Пилия.

Но и это не решение вопроса паспортизации района, в котором проживает около 30 тысяч человек.

Уйти от политики

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл отмечает, что основная часть населения Галского района лишена возможности получить гражданство Республики Абхазия, "несмотря на то, что эти люди с послевоенных лет, а многие и во время войны никуда не уезжали и живут там".

"И сегодня они не могут доказать, что они там проживали все это время. Принятые определенные изменения в закон "О гражданстве" создали серьезные нарушения прав людей в этом регионе. Это вопрос, который надо решать, не откладывая бесконечно на неопределенное время. Я понимаю, что вопрос имеет политический потенциал, тема гражданства жителей Галского района стала политическим инструментом в руках политических сил", - считает Шакрыл.

По ее мнению, для решения проблемы необходимо перестать политизировать вопрос паспортизации жителей района и "приступить к серьезным мерам, которые будут устранять нарушения прав человека и приведут к стабильности в обществе".

Отсутствие документов, определяющих правовой статус жителей Галского района на территории Абхазии, омбудсмен считает серьезным нерешенным вопросом.

"Как можно допускать, чтобы огромное количество людей в отдельно взятом районе оставалось на протяжении многих лет без документов? - недоумевает уполномоченный по правам человека. - Надо сказать и о наличии большого количества жителей грузинской национальности в восточных районах Абхазии, принципиально не желающих получать вид на жительство, потому что они считают себя полноценными гражданами Абхазии, они сделали свой выбор и считают, что являются гражданами Абхазии и живут на территории Абхазии, а не Грузии. Нет ясных, понятных, логичных ответов на вопрос: "Почему эти люди не могут быть гражданами Абхазии?"

По абхазскому законодательству, люди, имеющие грузинское гражданство, не могут получить абхазский паспорт. При этом, по данным Шакрыл, многие жители Галского района хотят выйти из гражданства Грузии, но такой документ они представить не могут.

"Грузия не лишает своего гражданства, они действуют в соответствии со своей Конституцией и своими законами. Поэтому мы должны предоставить людям возможность отказаться от гражданства Грузии, и государство должно признать легитимность такого отказа, это задача нашего государства предложить необходимую для этого законную процедуру", - подчеркнула она.

Омбудсмен уверена, "у людей должен быть выбор, и задача государства им это право выбора обеспечить".

"Они не могут бесконечно оставаться заложниками политической ситуации. Мы должны следовать правам человека, исходить из интересов людей, заботиться о них, потому что они живут в Республике Абхазия. А значит, они должны быть защищены абхазским государством. Государство несет ответственность за безопасность этих людей, за социальное положение и здоровье, за образование и за многое другое. Слишком много нерешенных вопросов возникает. Например, дети из Галского района заканчивают школы, но у них нет документов, хотя они здесь родились, учились и уже работают. Решение этих и других вопросов в компетенции Парламента и исполнительной власти, и нельзя эти решения откладывать на долгий срок. Люди не могут и не должны жить десятки лет в неопределенности. Государство серьезным образом должно реагировать на нарушения основополагающих прав, на дискриминацию", - добавила Асида Шакрыл.