Российские военные в Абхазии выполнили боевые стрельбы из танков и бронемашин

Учения прошли на полигонах Цабал, Нагвалоу и Гудаута в Абхазии, а также на полигоне Майкопский в Республике Адыгее.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Около трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили ночные боевые стрельбы из орудий танков Т-72Б3 и бронемашин БТР-82АМ, сообщает пресс-служба ЮВО.

Стрельбы прошли в рамках отработки мероприятий боевой подготовки военнослужащих на полигонах Цабал, Нагвалоу и Гудаута в Абхазии, а также на полигоне Майкопский в Республике Адыгее. Отмечается, что личный состав совершенствовал навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке.

Также при проведении боевых стрельб в горах и на побережье Черного моря военнослужащие мотострелковых подразделений, экипированные в новейшие комплекты обмундирования "Ратник", применяли современные переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

В составе подразделений военнослужащие учились решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. Замысел учения основывался на опыте современных вооруженных конфликтов.

Всего в мероприятиях было задействовано свыше 150 единиц военной техники ЮВО, в том числе бронированные автомобили "Тигр" и КамАЗ "Мустанг".