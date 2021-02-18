Снег вызвал заторы на участке республиканской трассы в Гудаутском районе

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Затруднено движение автомобилей в районе села Блабырхуа Гудаутского района из-за выпадения обильных осадков, рассказал в интервью радио Sputnik начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба.

Снегопад затруднил движение и еще на одном горным участке республиканской трассы в районе села Верхняя Эшера. По словам Агрба, заторы образовались из-за того, что "Абхазавтодор" не успевает проводить очистительные работы.

"Эта работа будет нормализована в течение часа, так как осадки снизились и службы ведут работы с помощью спецтехники. Сотрудники ГАИ оказывают помощь всем автомобилистам, которые, не справившись с управлением, выехали с проезжей части на обочину и не могут продолжить движение", - объяснил он.

Как сообщает Администрация Гудаутского района, районные ДРСУ и УЖКХ проводят расчистку участков центральной дороги в районе сел Калдахуара, Блабырхуа и Мысра, где образовалась наледь. Сотрудники Администрации вместе с ГАИ следят за движением на этих участках и осуществляют проезд транспорта.

Агрба отметил, что при обильных выпадениях осадков в виде снега учащаются мелкие дорожные аварии, так как автомобилисты не готовы к новым погодным условиям, машины не оснащены зимними колесами. Аварии приводят к заторам на дорогах.

"ГАИ обращает внимание на соблюдение безопасного скоростного режима. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между машинами, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, при снегопаде снижать скорость до минимума. Водителям следует быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях у пешеходов может быть ограничен обзор. Пешеходам также следует быть максимально бдительными", - сказал он.

При возникновении аварий или в трудных ситуациях на дорогах автомобилисты могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГАИ или обратиться в дежурную часть ведомства по телефону 222-51-17 или 002.