19:11 18 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.78
  • EUR88.87
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (20)
94 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210218/1031865819/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-19-fevralya.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт с запада.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В пятницу 19 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, возможен гололед, днем временами снег с дождем, снег, местами туман. В предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от - 1°С до +4°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 5-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (20)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пока все спят: чудеса природы в ночном небе
Фонтаны лавы и вулканические бомбы: извержение Этны попало на видео
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться