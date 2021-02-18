Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт с запада.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В пятницу 19 февраля в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, возможен гололед, днем временами снег с дождем, снег, местами туман. В предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от - 1°С до +4°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 5-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.