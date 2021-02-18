Коронавирус выявили у 32 человек за прошедшие сутки в Абхазии

По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в мире приближается к 110 миллионам.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 229 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился в 32 случаях из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

Таким образом, общее число выявленных заражений COVID-19 в Абхазии выросло до 12650. Зарегистрировано 195 смертей. Выздоровели 11901 человек.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 63 человека, у 51 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Ткуарчалской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - 24 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.