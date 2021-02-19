Медучреждения Абхазии получат новые аппараты ИВЛ и ПЦР-оборудование

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Минздрав Абхазии закупил пять аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Три аппарата будут переданы Сухумской инфекционной больнице, два – Гагрской ЦРБ.
Также Минздрав приобрел ПЦР-оборудование для двух лабораторий, которые будут установлены в Очамчырском и Гагрском районах на базах местных СЭС. В министерстве напоминают, что за счет средств, выделенных правительством Абхазии, в Очамчырской СЭС отремонтированы и подготовлены для размещения оборудования восемь комнат.
В ближайшее время оборудование будет отправлено в районы для установки в лабораториях.
Отмечается, что приобретенные аппараты ИВЛ обошлись в 9 миллионов 900 тысяч рублей, а ПЦР-оборудование – в 11,5 миллиона рублей.
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