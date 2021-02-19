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Медучреждения Абхазии получат новые аппараты ИВЛ и ПЦР-оборудование

© Foto / Министерство обороны РФ
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1182)
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Общее число выявленных заражений COVID-19 в Абхазии по состоянию на 18 февраля – 12650. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11901 человек.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Минздрав Абхазии закупил пять аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Три аппарата будут переданы Сухумской инфекционной больнице, два – Гагрской ЦРБ.

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Также Минздрав приобрел ПЦР-оборудование для двух лабораторий, которые будут установлены в Очамчырском и Гагрском районах на базах местных СЭС. В министерстве напоминают, что за счет средств, выделенных правительством Абхазии, в Очамчырской СЭС отремонтированы и подготовлены для размещения оборудования восемь комнат.

В ближайшее время оборудование будет отправлено в районы для установки в лабораториях.

Отмечается, что приобретенные аппараты ИВЛ обошлись в 9 миллионов 900 тысяч рублей, а ПЦР-оборудование – в 11,5 миллиона рублей.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1182)

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