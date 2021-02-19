13:50 19 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR89.54
Поиск
Дорога в село Верхняя Эшера в Сухумском районе

Аслан Бжания и Алхас Тхагушев обсудили вопросы безопасности на дорогах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13320
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210219/1031868926/Aslan-Bzhaniya-i-Alkhas-Tkhagushev-obsudili-voprosy-bezopasnosti-na-dorogakh.html

Согласно статистике, в Абхазии в дорожно-транспортных происшествиях в 2020 году погибли 57 человек, в 2019 году – на одного меньше.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Ассоциации инвасодействия Алхасом Тхагушевым в пятницу 19 февраля.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Встреча Аслана Бжания с Алхасом Тхагушевым

"Этот год мы хотим посвятить теме безопасности на дорогах, у нас в организации идет постоянная работа в этом направлении. К сожалению, у нас принято считать смертность, но никто не считает пострадавших. Многие из этих людей проходят через наш центр, многие из них остаются инвалидами", - отметил Тхагушев.

Он также отметил, что в ходе встречи с президентом представит идеи, концепцию по решению этой проблемы.

© CC0
Сухум уступил: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Он добавил, что наработки Ассоциации инвасодействия будут полезными в обеспечении безопасного движения автомобилей.

"У нас есть ряд таких идей, которые будут полезными", - заметил он.

В ближайшее время планируется запустить "карту ДТП", так как отсутствие адекватной статистики – это очень большая проблема, сказал Тхагушев.

Президент в свою очередь заметил, что готов поддержать инициативы Ассоциации инвасодействия в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Глава государства привел статистику, согласно которой в 2020 году в ДТП погибли 57 человек, в 2019 году – 56 человек.

"Это несмотря на то, что интенсивность движения в 2020 году вроде как должна была быть меньше, граница была закрыта", – подчеркнул президент.

© Foto / Сайт Президента Абхазии
"Безопасный город", МФЦ и вопросы образования: Бжания провел встречи в Москве

Кроме того, Бжания отметил, что задачу необходимо решить, и правительство Москвы выразило готовность помочь в реализации программы "Безопасный город", которая направлена на фиксацию нарушителей дорожного движения.

Он также добавил, что МВД готовит предложения, которые будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс.

"Западная часть страны ГАИ более или менее укомплектована, а вот восточная часть – нет, на то есть соответствующие причины, надо будет проработать механизмы мотивации", – сказал глава государства.

Президент отметил, что в ДТП погибают и получают увечья намного больше людей, чем от тяжких и особо тяжких преступлений.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пока все спят: чудеса природы в ночном небе
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться