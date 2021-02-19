Аслан Бжания и Алхас Тхагушев обсудили вопросы безопасности на дорогах

Согласно статистике, в Абхазии в дорожно-транспортных происшествиях в 2020 году погибли 57 человек, в 2019 году – на одного меньше.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Ассоциации инвасодействия Алхасом Тхагушевым в пятницу 19 февраля.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Встреча Аслана Бжания с Алхасом Тхагушевым

"Этот год мы хотим посвятить теме безопасности на дорогах, у нас в организации идет постоянная работа в этом направлении. К сожалению, у нас принято считать смертность, но никто не считает пострадавших. Многие из этих людей проходят через наш центр, многие из них остаются инвалидами", - отметил Тхагушев.

Он также отметил, что в ходе встречи с президентом представит идеи, концепцию по решению этой проблемы.

Он добавил, что наработки Ассоциации инвасодействия будут полезными в обеспечении безопасного движения автомобилей.

"У нас есть ряд таких идей, которые будут полезными", - заметил он.

В ближайшее время планируется запустить "карту ДТП", так как отсутствие адекватной статистики – это очень большая проблема, сказал Тхагушев.

Президент в свою очередь заметил, что готов поддержать инициативы Ассоциации инвасодействия в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Глава государства привел статистику, согласно которой в 2020 году в ДТП погибли 57 человек, в 2019 году – 56 человек.

"Это несмотря на то, что интенсивность движения в 2020 году вроде как должна была быть меньше, граница была закрыта", – подчеркнул президент.

Кроме того, Бжания отметил, что задачу необходимо решить, и правительство Москвы выразило готовность помочь в реализации программы "Безопасный город", которая направлена на фиксацию нарушителей дорожного движения.

Он также добавил, что МВД готовит предложения, которые будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс.

"Западная часть страны ГАИ более или менее укомплектована, а вот восточная часть – нет, на то есть соответствующие причины, надо будет проработать механизмы мотивации", – сказал глава государства.

Президент отметил, что в ДТП погибают и получают увечья намного больше людей, чем от тяжких и особо тяжких преступлений.