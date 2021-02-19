Коронакризис: как ресторанный бизнес Абхазии пережил карантин

Общепит Абхазии в связи с распоряжением президента Аслана Бжания по продлению антиковидных мер с 15 января работал навынос. А с 15 февраля ресторанам и кафе разрешили осуществлять обслуживание на верандах.

О том, как месяц карантина сказался на бизнесе, какие потери понес общепит и как отрасль приходит в себя после длительного застоя, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Большие потери

Обслуживание навынос не особо спасло рестораны и кафе Абхазии, да и открытие веранд с 15 февраля пока не приносит прибыли, так как погода в Абхазии не позволяет сидеть на улице. Управляющая рестораном "Акалат" Джулия Циколия рассказала, что за месяц карантина ресторан понес значительные убытки, несмотря на то, что работала доставка, самовывоз, а в отделе выпечки осуществлялось самообслуживание навынос.

"Ровно месяц мы честно работали исключительно на доставку и самовывоз. В период карантина объем продаваемой продукции и блюд, конечно, снизился, соответственно, упала прибыль. Некоторых работников даже пришлось оставить дома", - сказала Циколия.

Но, по словам управляющей, на заработной плате сотрудников это не сказалось, несмотря на то, что ситуация в "Акалате" была непростой, ресторан выплачивал все вовремя. Более того, нашлись и плюсы, в период карантина в ресторане удалось провести косметический ремонт, и сейчас "Акалат" готов принимать гостей с новым силами и с соблюдением всех мер предосторожности. Но опять же с 15 февраля ситуация особо не изменилась из-за плохой погоды, на веранде практически никто и не сидит – холодно, да и количество столов уменьшилось, ведь нужно соблюдать социальную дистанцию.

Не все рестораны Абхазии смогли себе позволить обслуживание навынос - владелец апацхи "Апсны" Мажара Цужба рассказал, что весь месяц ресторан был закрыт и даже не работал навынос – это оказалось невыгодно. Сотрудники апацхи отнеслись с пониманием к введенным ограничениям.

"Выходить из карантина будем как обычно, не в первый раз ведь это. С 15 февраля снова приступили к своей работе, обслуживаются столики на улице. Сотрудники отнеслись с пониманием к введенным мерам, не от нас ведь зависит", - сказал Цужба.

А вот популярный сухумский ресторан "Леон" во время карантина был загружен доставкой, нелегко пришлось японской кухне – спрос на суши и роллы был большим. По словам администратора ресторана Дамира Ашуба, примерно 60 процентов доставки составляла японская кухня. Но, конечно же, обслуживания навынос не хватало для того, чтобы платить всем работникам "Леона", официантов пришлось отправить "на каникулы".

Несмотря на плохую погоду, со дня открытия веранды в ресторане "Леон" вечерами там полная заполняемость с учетом, что столы расставлены с соблюдением социальной дистанции в полтора метра, и обслуживающий персонал соблюдает масочный режим. Ресторан ждет 22 февраля, когда можно будет открыть и залы.

"Очень надеемся, что залы откроются с 22 февраля, и люди пойдут, выручка поднимется, и персонал вернется на работу. Около 20 человек не работали этот месяц, но директор им помог, выделил определенную сумму на время карантина", - сказал администратор.

Долгий путь восстановления

Несладко пришлось апацхе в городе Ткуарчал, из пяти сотрудников во время карантина работал только один, и то неполный день, ведь в Ткуарчале не так много жителей, и обслуживание навынос не пользуется особой популярностью: в апацхе заказывали только хачапуры и пиццу. По словам владелицы ресторана Инги Джинджолия, апацхе предстоит долгий пусть восстановления, а сейчас даже приходится занимать деньги, чтобы покупать продукты для приготовления блюд.

"Убытков апацха понесла много за время карантина, сотрудницы мои без работы остались, только одна выходила, вот два дня уже как вышли на работу, деньги занимаем, чтобы заново начинать работу, надеемся, что снова что-то не случится и нас не закроют", - сказала владелица ресторана.

Сильно пострадал и ресторан "Балкон" в Гудауте, во время карантина там работало всего три человека, и заказов особо и не было.

"Очень тяжело было, 10 человек пришлось отправить домой, много продуктов испортилось, выручки были маленькие, так как заказывали только хачапур и пиццу. Сейчас веранда открылась и поживее, конечно, стало, но надеемся мы теперь только на летний сезон", - сказал владелец ресторана Роман Чанба.

Общее число выявленных заражений COVID-19 в Абхазии по состоянию на 18 февраля – 12650. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11901 человек.