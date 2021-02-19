Реабилитационный центр в Цандрипше принял первых пациентов

СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Реабилитационный центр для людей с инвалидностью в Цандрипше принял первых пациентов после открытия, рассказала корреспонденту Sputnik уководитель центра Милана Аджба.

"Вчера была снежная погода, и поэтому мы смогли принять только троих пациентов – это были дети до 16 лет с диагнозом ДЦП. Планируем принимать по пять человек в день, так как из-за коронавируса мы не можем принимать людей в большом количестве. График у нас пока не окончательный – вторник, четверг, суббота и воскресенье. Мы будем корректировать график и сделаем его более удобным для врачей, которые приезжают к нам из Сухума", - отметила Аджба.

Она также уточнила, что реабилитационный центр открылся 25 декабря, но из-за пандемии COVID-19 там не принимали пациентов. В последние недели в Абхазии наблюдается спад по заболеваемости коронавируса, и сотрудники центра решили начать работу.

Сегодня там работают три специалиста – по лечебной физкультуре, психолог и массажист. На прием к ним уже записались около тридцати пациентов. По данным Аджба, всего в Гагрском районе 272 инвалида детства, но об открытии центра пока знают далеко не все.

Реабилитационный центр располагается в здании местной поликлиники. На сегодняшний день он оснащен многофункциональным тренажером Бехтерева, беговой дорожкой, велотренажером и необходимым инвентарем для лечебной физкультуры. Осталось приобрести инвентарь для кабинета психолога – это мебель, развивающие игрушки, коляски, "ходунки". Здесь также планируют установить зеркала в кабинете по лечебной физкультуре.

По словам Аджба, пациенты из Цандрипша восприняли начало работы реабилитационного центра с большим воодушевлением, так как у них из-за пандемии не было возможности ездить в Сухум на лечебные курсы.