Омбудсмен рассказала президенту, что именно препятствует соблюдению прав человека

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания и омбудсмен Асида Шакрыл обсудили вопросы обеспечения прав граждан и соблюдения законности должностными лицами, сообщается на сайте главы государства.

Асида Шакрыл поблагодарила Аслана Бжания за проявленный интерес к деятельности Аппарата уполномоченного по правам человека. Она сказала, что это молодой институт, что многие чиновники не привыкли к нему, и потому нужна помощь президента.

По словам Шакрыл, основная проблема заключается в том, что закон легко нарушается чиновниками высшего и среднего звена, и за это редко кто несет ответственность.

"Никакие реформы не будут иметь успеха, пока не будет уважения к закону. Можно расписать любую идеальную концепцию, но она никогда не будет реализована без соблюдения законов", - подчеркнула омбудсмен.

Аслан Бжания сказал, что права граждан закреплены в Конституции Республики Абхазия, и их защита – одна из приоритетных задач властей. Он пообещал уделять особое внимание деятельности организации.