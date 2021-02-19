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Омбудсмен рассказала президенту, что именно препятствует соблюдению прав человека

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Президент Абхазии Аслан Бжания посетил офис Аппарата уполномоченного по правам человека в пятницу 19 февраля.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания и омбудсмен Асида Шакрыл обсудили вопросы обеспечения прав граждан и соблюдения законности должностными лицами, сообщается на сайте главы государства.

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Асида Шакрыл поблагодарила Аслана Бжания за проявленный интерес к деятельности Аппарата уполномоченного по правам человека. Она сказала, что это молодой институт, что многие чиновники не привыкли к нему, и потому нужна помощь президента.

По словам Шакрыл, основная проблема заключается в том, что закон легко нарушается чиновниками высшего и среднего звена, и за это редко кто несет ответственность.

"Никакие реформы не будут иметь успеха, пока не будет уважения к закону. Можно расписать любую идеальную концепцию, но она никогда не будет реализована без соблюдения законов", - подчеркнула омбудсмен.

Аслан Бжания сказал, что права граждан закреплены в Конституции Республики Абхазия, и их защита – одна из приоритетных задач властей. Он пообещал уделять особое внимание деятельности организации.


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