Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления с арктическими массами воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. В предстоящие выходные дни 20 и 21 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу до полудня возможен дождь со снегом, местами снег, туман, в воскресенье – осадки маловероятны, возможен гололед. В предгорьях и горах – снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный – 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от - 4°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70- 90 процентов.