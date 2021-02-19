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Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло на 21 за сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1183)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигает 12671. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11947 человек.

СУХУМ, 19 - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 221 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 59 человек, у 49 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Ткуарчалской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ - 15, в российском военном госпитале в Сухуме - 19 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1183)

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