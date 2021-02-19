Двое детей погибли в результате пожара в Гудауте

СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в гостевом доме на улице Очамчырская в Гудауте, в результате которого погибли двое детей, рассказал корреспонденту Sputnik один из очевидцев.

По его словам, он живет в одном из соседних с местом происшествия домов, но на момент пожара его там не было. Он подошел, когда уже пожарные потушили возгорание. По словам очевидца, в загоревшемся доме жилье снимали несколько семей.