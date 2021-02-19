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Двое детей погибли в результате пожара в Гудауте

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В Абхазии
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Инцидент произошел вечером 19 февраля на улице Очамчырская в черте города Гудаута.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар вспыхнул в гостевом доме на улице Очамчырская в Гудауте, в результате которого погибли двое детей, рассказал корреспонденту Sputnik один из очевидцев.

По его словам, он живет в одном из соседних с местом происшествия домов, но на момент пожара его там не было. Он подошел, когда уже пожарные потушили возгорание. По словам очевидца, в загоревшемся доме жилье снимали несколько семей.


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