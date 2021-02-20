Правительство Абхазии создало рабочую группу по проблеме лесных пожаров

Согласно статистике за период 2019, 2020 и за январь 2021 годов подразделения МЧС Абхазии 1221 раз выезжали на тушение природных пожаров.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Распоряжением Правительства Абхазии создана рабочая группа по проблеме лесных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС республики.

С инициативой о создании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров в республике 25 января выступило МЧС Абхазии.

В состав рабочей группы вошли представители МЧС, Госкомитета по экологии, комитета по лесному хозяйству, "Черноморэнерго", а также администраций всех районов республики.

Глава МЧС Лев Квициния отметил, что проблема лесных пожаров требует комплексного подхода и совместных усилий, так как спасатели в одиночку с этим не справятся.

Специалисты МЧС обратили внимание на правовые аспекты проблемы лесных пожаров. Так, отмечается, что участились случаи сознательных поджогов лесных угодий. В ходе первого заседания рабочей группы была отмечена необходимость внесения изменений как в Лесной кодекс республики, так и в Уголовный кодекс, чтобы установить персональную ответственность непосредственных виновников пожаров.

Среди инструментария по предотвращению и максимально быстрой ликвидации пожаров на заседании рассматривались вопросы санитарных пропашек территорий, прилегающих к лесным массивам, создание сети искусственных водоемов для забора воды во всех районах Абхазии, вырубки широких просек на пути прохождения высоковольтных линий.

К следующему заседанию рабочей группы профильные ведомства представят конкретные предложения по различным направлениям в сфере противопожарной безопасности и ликвидации природных пожаров.

Согласно статистике за период 2019, 2020 и за январь 2021 годов подразделения МЧС Абхазии 1221 раз выезжали на тушение природных пожаров, человеческих жертв избежать удалось, но населению и государству нанесен большой материальный ущерб.