Глава Абхазской православной церкви приостановил богослужения в храмах

Православные храмы Абхазии открыты для прихожан, также не приостановлены богослужения в Кафедральном соборе в Сухуме.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви, при этом храмы остаются открытыми для прихожан, об этом заявил в эфире абхазского телевидения глава АПЦ, иерей Виссарион (Аплиаа).

"Сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем", - сказал Аплиаа.

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, абхазские приходские священники составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. В настоящее время в Абхазии по благословению архиереев Российской православной церкви служат священники из России.

"Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии (в России - прим.), пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)", - сказал иерей.

При этом отец Виссарион отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуме.

Как напомнил иерей, во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, грузинские власти ввели Абхазскую православную церковь в Грузинскую православную церковь без соборного и канонического решения.

Аплиаа выразил надежду, что канонический статус абхазских священнослужителей, рукоположенных РПЦ, будет определен и они вернутся в Абхазию со статусом для Абхазской православной церкви.