Делба обсудил с делегацией Ростуризма пути развития туротрасли Абхазии

В Абхазию по приглашению министра туризма прибыла делегация Общественного совета при федеральном агентстве по туризму России.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба принял делегацию Общественного совета при федеральном агентстве по туризму России во главе с председателем Дмитрием Давыденко. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров для индустрии гостеприимства, страхования туристов и обеспечения их безопасности, строительстве объектов с качественными услугами санаторно-лечебного направления.

Делба подчеркнул, что Абхазия заинтересована в привлечении инвестиций в туристическую отрасль, как в одну из приоритетных для экономики страны. Он также отметил, что республика дорожит отношениями со стратегическим партнером – Россией, и намерена их развивать по всем направлениям.

Дмитрий Давыденко, в свою очередь, отметил, что в 2021 году поток российских туристов в Абхазию будет рекордным.

"Абхазию в России любят, сюда приезжает много россиян, и для нас это важно. Каждый год поток растет и на туристический рынок приходят новые игроки, новые туроператоры", - сказал Давыденко.

Он отметил необходимость предпринимать дополнительные меры, чтобы турист, прибывающий в Абхазию оставался довольным, в том числе делать акцент на подготовке и переподготовке кадров в сфере туризма, а также строить дополнительные объекты.

Глава абхазского Минтуризма Теймураз Хишба сообщил, что накануне проходили переговоры с представителями крупнейших туристических организаций.

"Речь шла о строительстве пятизвездочного курортного комплекса, который мог бы функционировать круглый год. Это очень важно для Абхазии",- сказал он.

По итогам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма Абхазии и Институтом международного права и экономики им. А.С.Грибоедова.